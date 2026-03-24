Ex-prefeito, Ronildo Macedo assume articulação do Partido Novo e fala sobre planos políticos em Vilhena

Na manhã desta terça-feira (24), o ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo, visitou a redação do site Extra de Rondônia, onde comentou sobre seu afastamento momentâneo da política e o novo desafio à frente do Partido Novo no município.

Durante a entrevista, Macedo confirmou que foi convidado para se filiar à sigla e assumir a presidência local.

Segundo ele, o partido tem alinhamento com pautas de direita e vem registrando crescimento em nível nacional, citando como exemplo a atuação do governador Romeu Zema e de parlamentares da legenda.

De acordo com Macedo, o partido ainda possui poucos filiados em Vilhena, mas há interesse de novos integrantes. Ele destacou que nomes como o Coronel Hildo já fazem parte da sigla, além de outras pessoas que demonstraram intenção de filiação. A proposta, segundo ele, é estruturar o partido para as próximas eleições e também para projetos futuros.

FUTURAS FILIAÇÕES

Com o prazo para troca partidária se encerrando no início de abril, Macedo afirmou que o partido está aberto a novos interessados, especialmente aqueles que pretendem disputar cargos como deputado estadual. Ele ressaltou que o objetivo do Partido Novo em Rondônia é eleger entre dois e três deputados estaduais, além de ao menos um deputado federal.

O ex-vereador também reforçou o convite para que lideranças políticas de Vilhena e da região do Cone Sul participem da construção do partido no estado.

POSSÍVEL CANDIDATURA

Questionado sobre uma eventual candidatura nas próximas eleições, Macedo afirmou que foi convidado para disputar cargos de deputado estadual ou federal, mas que, no momento, está focado em sua atuação no setor da construção civil.

Ele declarou que não pretende se candidatar neste momento, destacando que seu foco atual está na atividade empresarial. No entanto, não descartou possibilidades futuras.

ESTRATÉGIA DO PARTIDO EM RO

Sobre a disputa ao governo de Rondônia, Macedo informou que o partido ainda não definiu pré-candidatos. Segundo ele, a prioridade neste momento é a formação da nominata para deputado estadual e federal.

Ele explicou que, após o encerramento do prazo de filiações, previsto para o início de abril, a sigla deve iniciar conversas com possíveis nomes para a disputa ao governo estadual.