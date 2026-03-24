Homem é preso após ser flagrado empurrando motocicleta com chassi raspado e placa adulterada em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu um indivíduo por adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Vilhena.

A abordagem ocorreu após os militares visualizarem o homem empurrando uma motocicleta em via pública, atitude que despertou a suspeita da equipe.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a fiscalização, o condutor não apresentou documentos de porte obrigatório e nem comprovou a procedência legal do veículo.

Ao consultarem os sistemas de identificação, os policiais descobriram que a placa ostentada (NDG-7H03) pertencia, na verdade, a uma Honda CG Fan 125, divergindo totalmente das características da moto abordada, uma Honda Fan 150 de cor preta.

Em uma inspeção mais detalhada, a equipe policial constatou que o chassi da motocicleta estava completamente raspado, impossibilitando a identificação original do veículo.

Os militares conseguiram localizar o proprietário da placa que estava sendo utilizada ilegalmente; ele confirmou que havia perdido o objeto há alguns meses e não sabia que ele estava sendo usado em outra moto.

Diante das evidências de crime, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido, juntamente com a motocicleta apreendida, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as providências da Polícia Judiciária. O veículo permanecerá à disposição da justiça para perícia.

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