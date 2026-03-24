Menor é apreendido conduzindo motocicleta com sistema de ignição adulterado em Vilhena

Durante patrulhamento tático de rotina pela Rua Ana Neri, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a Polícia Militar abordou um adolescente que conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor prata.

Na fiscalização, os militares confirmaram que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ser menor de idade.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o jovem relatou aos policiais que adquiriu o veículo de um conhecido pelo valor de R$ 3 mil para se locomover até o trabalho. Ele afirmou ainda que a compra foi realizada com o total consentimento de sua genitora.

Ao inspecionarem a motocicleta, os policiais constataram que o veículo não possuía painel de instrumentos e o sistema de segurança havia sido contornado, permitindo que o motor fosse ligado sem o uso da chave de ignição.

Diante das irregularidades e da falta de habilitação, foram lavrados os autos de infração de trânsito correspondentes.

A motocicleta, com placa de Mirante da Serra/RO, foi removida e entregue no pátio da Ciretran local. Não foram identificados sinais de embriaguez no condutor durante a abordagem.

O adolescente recebeu voz de apreensão e, devido à sua condição de menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar todo o desfecho da ocorrência.

O jovem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e apresentado à autoridade judiciária para as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

**“Quem copia conteúdo e não cita a fonte não mostra esperteza, mostra falta de caráter.”