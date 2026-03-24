Moto roubada é encontrada escondida em meio ao matagal em residência abandonada em Vilhena

A Polícia Militar recuperou uma motoneta Honda Biz, de cor verde, que estava escondida em um imóvel desabitado na Rua 310, no Parque Industrial Tancredo Neves, em Vilhena.

A localização do veículo foi possível após um sargento da PM, que estava de folga, suspeitar do abandono do objeto nas proximidades de sua residência e acionar a Rádio Patrulha.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares encontraram o veículo oculto em meio à vegetação alta do quintal da casa abandonada, em uma clara tentativa de dissimulação.

Próximo à motoneta, a placa (NCW-4886) foi localizada quebrada e jogada ao chão.

Durante a inspeção técnica no local, a guarnição constatou que a motoneta apresentava diversas avarias, como a falta do retrovisor direito e danos nas carenagens dianteiras.

Além disso, havia sinais evidentes de “ligação direta”, indicando que o sistema de ignição foi violado para permitir o funcionamento sem a chave original.

Ao consultarem o sistema de segurança pública, os policiais confirmaram que o veículo possuía registro ativo de roubo/furto.

Diante dos fatos, a motoneta foi apreendida e guinchada até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso agora segue para a Polícia Civil, que deverá realizar a perícia e entrar em contato com o proprietário legal para a restituição do bem.

**“A ética está nos detalhes, inclusive na forma como reconhecemos o trabalho dos outros.”