Na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 06h, a Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de furto em uma associação localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Setor 23, em Vilhena.

O crime foi descoberto por uma funcionária da unidade de saúde ao chegar para o início do turno de trabalho.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, criminosos ainda não identificados utilizaram ferramentas para romper a grade de proteção de uma das janelas situadas nos fundos do prédio.

Após ganharem acesso ao interior do estabelecimento, os suspeitos vasculharam as dependências e subtraíram diversos objetos.

ITENS SUBTRAÍDOS

De acordo com o levantamento inicial realizado pela administração da entidade, foram levados uma televisão de 32 polegadas da marca Samsung, 10 pacotes de café de 500g cada e três toners de impressora. O prejuízo afeta diretamente o funcionamento administrativo e o bem-estar dos colaboradores e usuários do local.

PERÍCIA TÉCNICA

A guarnição da Rádio Patrulha isolou a área e realizou o registro da ocorrência. A Perícia Técnica (Politec) foi acionada e deve comparecer ao local para coletar digitais e outros vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Imagens de câmeras de monitoramento da região podem ser utilizadas para traçar a rota de fuga dos envolvidos.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”