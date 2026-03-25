Dupla com alvará de soltura no bolso é presa após invadir e revirar comércio em Vilhena

Na noite desta terça-feira (24), a Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante logo após invadirem um estabelecimento comercial na Rua Carlos Sthal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação rápida da Rádio Patrulha ocorreu após denúncias de que indivíduos em atitude suspeita estariam no interior do comércio.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os suspeitos foram interceptados a cerca de uma quadra do local, na direção da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Com eles, os militares encontraram uma barra metálica (usada para arrombar a porta), uma lanterna, periféricos de informática como mouse sem fio, hub USB e um HD externo, além de um alvará de soltura em nome de um dos abordados.

CENA DO CRIME E CONFISSÃO

Ao vistoriarem a loja, os policiais constataram que o ambiente estava completamente revirado, indicando que os criminosos vasculharam as prateleiras em busca de valores.

Uma caneta idêntica à que estava em posse de um dos suspeitos foi encontrada caída no chão do estabelecimento, reforçando o vínculo da dupla com a invasão.

Embora tenham negado o crime inicialmente, os homens confessaram a autoria assim que souberam que foram vistos por testemunhas. Eles declararam ser usuários de drogas e que o objetivo do furto era levantar dinheiro para a compra de substâncias ilícitas.

HISTÓRICO CRIMINAL

A ocorrência ganha destaque pelo fato de um dos detidos portar um documento de soltura recente. Segundo a polícia, ambos possuem diversas passagens pelo mesmo tipo de crime na cidade.

Câmeras de monitoramento do local e de comércios vizinhos registraram a ação e as imagens foram entregues à Polícia Civil.

Os envolvidos e o material recuperado foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante e as devidas providências judiciais.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”