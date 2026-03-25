Família busca por cão desaparecido destacando importância do animal para criança com autismo em Chupinguaia

Uma família do município de Chupinguaia segue em busca do cão Boby, da raça Border Collie, desaparecido desde o dia 10 de fevereiro de 2026, próximo ao bairro Centro. Após mais de um mês sem qualquer informação sobre o paradeiro do animal, os tutores intensificam os apelos à comunidade local.

Segundo informações repassadas pelos familiares, Boby, de apenas 9 meses de idade, sempre apresentou comportamento dócil e não possuía o hábito de se afastar da residência. Ainda conforme relato da família, o animal era solto apenas para breves saídas, retornando em seguida, o que torna o desaparecimento incomum.

Os familiares também destacam que o caso é ainda mais delicado devido à importância do animal para uma criança da família diagnosticada com transtorno do espectro autista. De acordo com os responsáveis, Boby desempenha um papel essencial no bem-estar emocional e na rotina da criança, sendo considerado parte fundamental do convívio familiar.

Conforme descrito pela família, o animal possui características marcantes que podem facilitar sua identificação, como a heterocromia, condição em que os olhos possuem cores diferentes, sendo um azul e o outro castanho. Ainda segundo os tutores, o cão está com a carteira de vacinação atualizada e possui documentação regular.

A família informa que oferece recompensa para quem encontrar Boby ou fornecer informações concretas que levem ao seu paradeiro. A família pede que qualquer informação seja comunicada pelo telefone (69) 98117-9745, inclusive de forma anônima.