Homem é preso após agredir mulher para roubar bicicleta elétrica no bairro Bela Vista em Vilhena

Na noite desta terça-feira (24), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tentativa de roubo na Avenida 1802, próximo à BR-174, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

O crime ocorreu quando uma mulher, que conduzia uma bicicleta elétrica, foi abordada de forma violenta pelo suspeito.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o assaltante exigiu que a vítima descesse do veículo, chegando a empurrá-la e desferir um soco em seu rosto.

Durante a ação, o indivíduo afirmou estar armado para intimidar a mulher. No entanto, ao perceber a aproximação de um motociclista, a vítima gritou por socorro, fazendo com que o criminoso desistisse do roubo e fugisse a pé pela Rua 1801.

APOIO POPULAR E CAPTURA

O motociclista que presenciou a cena não se omitiu e passou a acompanhar o suspeito à distância, orientando a guarnição da Rádio Patrulha que chegava ao local. Com as informações em tempo real, os militares realizaram um acompanhamento tático e localizaram o indivíduo, que já havia retirado a camiseta na tentativa de despistar a polícia.

RECONHECIMENTO E PRISÃO

O homem foi abordado e, durante o procedimento policial, foi levado à presença da vítima, que o reconheceu inequivocamente como o autor da agressão e da tentativa de assalto.

Diante dos fatos e da gravidade da ameaça, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi registrado e o detido permanece à disposição da Justiça. A bicicleta elétrica foi preservada e a vítima, apesar do susto e da agressão sofrida, recebeu o auxílio necessário.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”