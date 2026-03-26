Wando Teixeira se filia ao PSD com apoio de Adailton Fúria e avalia candidatura a deputado em 2026

O cacoalense Wando Teixeira pode disputar uma vaga nas eleições de 2026 em Rondônia.

Conhecido pelo conteúdo nas redes sociais, ele vem sendo apontado, nos bastidores políticos, como possível pré-candidato a deputado, com menções tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal.

A possibilidade de ingresso na vida pública surge em meio ao crescimento de sua base digital.

Wando se destaca por produzir vídeos de humor e conteúdos voltados ao cotidiano regional, acumulando milhares de seguidores. Entre suas metas pessoais, está alcançar a marca de um milhão de seguidores nos próximos meses.

Em entrevista ao site Extra de Rondônia, o influenciador afirmou que não descarta a entrada na política, embora ainda esteja concentrado na expansão de suas redes sociais. “Tenho outras metas em vista, como alcançar um milhão de seguidores, mas estou pensando a respeito de eventual ingresso na vida política do Estado”, declarou.

Wando Teixeira já realizou filiação partidária ao Partido Social Democrático (PSD) e foi abonada pelo prefeito de Cacoal e pré-candidato ao governo, Adailton Fúria, reforçando a articulação política em torno de seu nome.