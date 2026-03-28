DER estipula prazo e exige devolução de mais de R$ 3 milhões da prefeitura antes de medidas drásticas contra Colorado; leia ofícios

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO) notificou a Prefeitura de Colorado do Oeste para adoção de medidas administrativas relacionadas a pendências em convênios firmados com o Governo de Rondônia.

Os ofícios, obtidos pelo Extra de Rondônia, foram encaminhados, nesta semana, ao prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida, o Edinho da Rádio, e tratam de irregularidades na execução e prestação de contas de recursos públicos.

De acordo com o Ofício nº 2520/2026, o DER aponta que o município não realizou a devolução de R$ 2.992.658,09, valor referente a saldo não executado e proporcionalidade do Convênio nº 158/2020. O órgão informa que o município já havia sido notificado anteriormente, mas até o momento não houve regularização da pendência.

No documento, o DER estabelece prazo de 10 dias para que a prefeitura adote as providências necessárias. Caso contrário, poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial, procedimento administrativo que tem como objetivo apurar responsabilidades e eventual dano ao erário.

Em outro documento, o Ofício nº 2607/2026, o DER trata de pendências relacionadas ao Convênio nº 062/2021, apontando a necessidade de devolução de R$ 78.656,82, referente a valores não executados e rendimentos de aplicação financeira. O relatório técnico manteve o percentual de execução da obra em 60,63%, conforme vistoria realizada.

Além da devolução dos valores, o município também foi notificado para apresentar manifestação sobre o não cumprimento do prazo legal para restituição de saldos remanescentes, que deveria ter ocorrido em até 30 dias após o término do convênio.

Segundo o DER, o não atendimento às determinações dentro do prazo estabelecido poderá resultar na abertura de Tomada de Contas Especial, conforme normas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), além de outras medidas administrativas.

O órgão também alerta que a permanência das irregularidades pode levar à inativação do município no Sistema de Gestão de Convênios (SIGEF), o que pode impactar o recebimento de novos recursos estaduais.

Os ofícios foram emitidos nos dias 23 e 26 de março de 2026 e integram processos administrativos que acompanham a execução de convênios firmados entre o Estado e o município.

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