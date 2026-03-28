Disputa entre advogados por crédito judicial mobiliza PM em agência bancária de Vilhena

Na manhã de sexta-feira (27), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para intervir em um desentendimento ocorrido no interior de uma agência bancária no centro de Vilhena.

A ocorrência envolvia um cliente e dois advogados que disputavam o direito ao recebimento de valores oriundos de uma Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante da PM relatou que estava sendo importunado enquanto tentava realizar o saque de um crédito judicial. No local, os militares mantiveram contato com a gerência do banco e com os advogados envolvidos na situação.

O caso gira em torno de um processo judicial cujos valores já estavam disponíveis para levantamento. O advogado que representava o cliente originalmente relatou ter sido surpreendido pela atuação de um colega de profissão. Este segundo advogado teria anexado uma nova procuração ao processo após, supostamente, ter negociado e adquirido o crédito diretamente com o cliente.

Na data mencionada, o beneficiário compareceu à agência com o objetivo de sacar valores remanescentes. No entanto, o primeiro advogado alegou que o montante já pertenceria ao colega que comprou o crédito, gerando o impasse que exigiu a presença policial para garantir a ordem no estabelecimento.

Após analisar os documentos apresentados e ouvir as partes, a Polícia Militar constatou que, a princípio, não houve a prática de infração penal (crime). A guarnição entendeu que a situação trata-se de um conflito de interesses que deve ser dirimido na esfera cível ou junto aos órgãos de classe.

Os envolvidos foram orientados de que a ocorrência seria registrada apenas para fins de documentação dos fatos. Eventuais discussões sobre a validade da venda do crédito ou honorários advocatícios deverão ser buscadas junto ao Poder Judiciário.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”