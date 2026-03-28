Ex-prefeito de Ji-Paraná se filia ao PP, anuncia pré-candidatura a deputado e analisa atuação da bancada federal durante evento em Vilhena

Durante agenda política em Vilhena, o ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, afirmou em entrevista ao Extra de Rondônia que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

A declaração foi feita na noite desta sexta-feira, 27, quando oficializou sua filiação ao Partido Progressistas (PP), em evento realizado na “Cidade Clima da Amazônia”.

Durante a entrevista ao site, Jesualdo afirmou que a decisão de retornar à política ocorreu após convite da deputada federal Silvia Cristina, que se articula como pré-candidata ao Senado.

Ao comentar o cenário político, Jesualdo Pires avaliou a atuação da bancada federal de Rondônia e apontou que, em sua visão, há falta de foco em temas considerados prioritários para a população. Segundo ele, parte das discussões não aborda diretamente os principais problemas do estado.

Como exemplo, citou a situação da BR-364, mencionando a cobrança de pedágio e as condições da rodovia. De acordo com o pré-candidato, houve ausência de acompanhamento mais efetivo por parte da bancada durante o processo de concessão, especialmente na discussão de modelo, valores e execução.

Ele também mencionou ao Extra de Rondônia que debates ideológicos têm ocupado espaço no cenário político, enquanto temas ligados à infraestrutura e demandas diretas da população, segundo ele, deveriam receber maior atenção.

Ao falar sobre sua trajetória, destacou experiência como deputado estadual por dois mandatos e como prefeito de Ji-Paraná, onde foi eleito e reeleito. Ele também citou atuação na iniciativa privada e participação em eleições anteriores, afirmando que pretende contribuir com a representação de Rondônia no Congresso Nacional.