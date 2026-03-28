Homem é preso após furtar R$ 740 de vizinho; família do suspeito ajudou a devolver o dinheiro

Na sexta-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante após ele invadir a casa de um vizinho e furtar uma quantia em dinheiro em Vilhena.

O caso ocorreu de forma inusitada: o criminoso foi surpreendido pelo proprietário ainda dentro do imóvel.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chegou em casa e deparou-se com o suspeito no interior da residência.

O homem, que mora nas proximidades, havia arrombado uma das janelas para conseguir entrar. Ao perceber que fora descoberto, o invasor fugiu rapidamente, pedindo para que o morador “ficasse calmo”.

Após o susto, a vítima deu falta de R$ 740,00 em espécie. Sabendo que o autor era seu vizinho, o morador dirigiu-se até a casa do suspeito para exigir o dinheiro de volta.

Inicialmente, o homem tentou ignorar a situação, mas, diante da pressão e da intervenção de seus próprios familiares, que ajudaram na mediação, ele acabou restituindo o valor integral à vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, com base na identificação precisa, localizou o suspeito em seu endereço. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O dinheiro recuperado foi apresentado à autoridade policial para o registro da ocorrência. O caso agora segue para os trâmites do Judiciário, que deve analisar a conduta do suspeito e a violação de domicílio.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”