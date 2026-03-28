Morre Terezinha Paczkouski Roberto, pioneira que acompanhou crescimento de Vilhena

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da pioneira Terezinha Paczkouski Roberto, ocorrido neste sábado, 28 de março de 2026, em Vilhena.

Moradora do bairro Jardim Eldorado, Terezinha era uma figura querida e respeitada, tendo dedicado quase cinco décadas de sua vida ao desenvolvimento do município.

Pioneira desde 1978, Terezinha acompanhou de perto a transformação de Vilhena. Chegou à região em uma época de infraestrutura precária, quando as estradas eram quase inexistentes e os desafios do cotidiano exigiam força e resiliência.

Entre as lembranças de sua trajetória de esforço, familiares recordam o tempo em que ela lavava roupas nas águas do Rio Pires de Sá, símbolo de uma geração que desbravou o Cone Sul de Rondônia com determinação.

Além de sua dedicação integral à família, Terezinha era membro ativo da Comunidade São Francisco de Assis. Sua partida deixa uma lacuna entre amigos e fiéis, que a descrevem como uma mulher de fé inabalável e exemplo de dedicação ao próximo.

O corpo de Terezinha Paczkouski Roberto está sendo velado neste sábado, na Capela do Cemitério Municipal de Vilhena. O início da cerimônia de despedida ocorreu às 12h, e o sepultamento está programado para as 17h.