Motoristas divergem sobre dinâmica de acidente no centro de Vilhena; vídeo deve esclarecer o caso

manhã de sexta-feira (27), a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis na Avenida Capitão Castro, região central de Vilhena.

Apesar dos danos materiais, os condutores apresentaram versões conflitantes sobre como a colisão aconteceu.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de uma picape Fiat Strada relatou que trafegava pela via quando se deparou com o segundo veículo parado na pista.

Segundo ela, o motorista teria iniciado uma manobra de marcha à ré repentinamente. Mesmo buzinando para alertá-lo, a mulher não conseguiu evitar a batida, que danificou o para-choque dianteiro e o capô de seu carro. Ela ressaltou ainda que o outro veículo não utilizava luzes de alerta ou sinalização de manobra.

Por outro lado, o condutor do segundo veículo apresentou uma versão diferente aos militares. Ele afirmou que trafegava pela avenida e, ao realizar a manobra para estacionar à direita, foi surpreendido por uma colisão traseira. O impacto causou danos no para-choque traseiro de seu automóvel.

Como as partes não chegaram a um acordo imediato sobre a responsabilidade do acidente, a ocorrência foi registrada pela guarnição da Rádio Patrulha para os fins legais.

A condutora da picape informou aos policiais que possui uma gravação de vídeo do momento exato do acidente.

As imagens serão anexadas ao boletim de ocorrência e devem ser fundamentais para que a autoridade policial ou a perícia técnica identifique quem desrespeitou as leis de trânsito, dando causa à colisão.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”