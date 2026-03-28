Mulher é presa por manter marido em cárcere privado após briga familiar em Vilhena

Na última sexta-feira (27), a Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de manter o próprio marido em cárcere privado em uma propriedade rural na Linha 135, setor Águas Claras, em Vilhena.

A guarnição foi acionada por vizinhos que ouviram gritos de socorro vindos do imóvel.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a situação teria se desencadeado após um desentendimento familiar.

Para impedir que o marido saísse de casa ou pedisse ajuda, a mulher trancou todas as saídas e desligou o roteador de internet da residência.

O homem só conseguiu a liberdade após usar força física para arrombar uma das portas, refugiando-se na casa de parentes próximos.

Aos policiais, a mulher confirmou ter trancafiado o marido. Ela alegou que tomou a medida extrema para evitar que ele expusesse a privacidade do casal aos familiares, como supostamente ocorreria em brigas anteriores.

Ela também relatou que o desentendimento começou após ela ter molhado acidentalmente um dos filhos com um copo d’água, o que teria gerado uma reação agressiva do marido.

A guarnição tentou mediar o conflito para restabelecer a harmonia no lar, porém, ambos os envolvidos mostraram-se irredutíveis e manifestaram o desejo de encerrar o relacionamento e prosseguir com a ação criminal.

Um ponto que agravou a situação foi o fato de toda a discussão e o confinamento terem ocorrido na presença dos três filhos menores de idade do casal.

O homem apresentava escoriações na mão esquerda, sofridas no momento em que arrombou a porta para escapar do cárcere.

Diante da materialidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi registrado como cárcere privado e violência doméstica, ficando agora à disposição da autoridade judiciária.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”