Pessoa com deficiência tem bicicleta furtada enquanto fazia compras no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na tarde de sexta-feira (27), a Polícia Militar registrou o furto de uma bicicleta na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O crime ocorreu em frente a um estabelecimento comercial, onde a vítima havia estacionado o veículo para realizar compras.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao retornar do interior do comércio, a proprietária percebeu que o bem havia sido subtraído por autores desconhecidos.

A vítima relatou aos policiais que é pessoa com deficiência (PcD) e que a bicicleta é seu único e essencial meio de locomoção, sendo utilizada inclusive para o transporte e cuidado de seus dois filhos pequenos.

A bicicleta furtada é do modelo Poti, de cor vermelha, equipada com uma cesta dianteira e bagageiro traseiro. O número de série do quadro é 43043TK, informação que pode auxiliar na identificação caso o objeto seja oferecido para venda de forma ilegal.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências por diversas ruas das proximidades logo após o acionamento, porém, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi localizado e o bem não foi recuperado.

A família faz um apelo à comunidade para que, caso alguém visualize uma bicicleta com essas características ou receba ofertas suspeitas, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo (69) 3322-3001.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”