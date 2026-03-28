Proprietária de cão é autuada após animal atacar criança de 8 anos em via pública de Vilhena

Na tarde de sexta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de omissão na guarda de animal em uma via pública de Vilhena.

O incidente envolveu um cachorro de porte médio que atacou dois irmãos enquanto eles caminhavam em direção à residência da família.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas, um jovem e seu irmão, uma criança de apenas 8 anos, foram surpreendidas pelo animal de pelagem branca.

Segundo o relato feito aos policiais, o cão agiu de forma agressiva, colocando em risco a integridade física dos pedestres, especialmente do menor.

Ao chegar ao local indicado, a guarnição da Rádio Patrulha constatou que o animal permanecia solto na rua, sem qualquer tipo de contenção, guia ou supervisão de responsáveis.

A situação foi classificada pelos militares como um risco concreto à ordem pública e à segurança dos transeuntes que circulam pela região.

A equipe policial identificou a residência dos proprietários e manteve contato com a dona do cão. Ela foi cientificada sobre a infração penal de omissão de cautela na guarda de animal perigoso, conduta prevista na legislação vigente.

Diante do desejo das vítimas em representar criminalmente contra a responsável, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A proprietária aceitou o termo e assinou um compromisso de comparecimento em juízo, com audiência já agendada para prestar esclarecimentos ao Poder Judiciário.

Após a intervenção da Polícia Militar, o animal foi imediatamente recolhido para o interior do imóvel, cessando o risco iminente no setor.