Alunos da Escola Tiradentes são flagrados acessando setor de achados e perdidos sem autorização em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 31, a Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de conduta irregular envolvendo alunos da Escola Tiradentes da Polícia Militar, em Vilhena.

O incidente ocorreu enquanto um grupo de discentes cumpria medida disciplinar por mau comportamento no período matutino, sob supervisão.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os alunos teriam acessado indevidamente o setor de achados e perdidos da instituição.

Imagens de vídeo monitoramento, anexadas ao boletim de ocorrência, mostram o momento em que diversos estudantes manuseiam e retiram objetos que estavam armazenados no local.

Ao serem questionados pela guarnição, os envolvidos alegaram que estavam apenas procurando itens de sua propriedade que haviam sido extraviados anteriormente.

No entanto, o relato policial aponta que os alunos se apressaram em devolver os objetos à caixa assim que perceberam a presença do sargento responsável pela supervisão, o que levantou suspeitas sobre a justificativa apresentada.

Diante da materialidade dos fatos, a Polícia Militar realizou o registro da ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O procedimento visa subsidiar as providências administrativas e disciplinares que deverão ser tomadas no âmbito interno da unidade escolar para apurar a responsabilidade dos envolvidos.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”