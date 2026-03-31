Apenado no semiaberto é preso com pedras de crack durante entrega em veículo de aplicativo em Colorado

Na tarde de segunda-feira, 30, a Polícia Militar de Colorado do Oeste prendeu em flagrante um homem que cumpre pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após as autoridades receberem denúncias de que o suspeito estaria utilizando sua residência, na Avenida Vilhena, como ponto de comercialização de entorpecentes e realizando entregas pela cidade.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o serviço de monitoramento da Polícia Penal já havia detectado irregularidades na conduta do apenado.

Dados da tornozeleira eletrônica mostraram que outros detentos frequentavam assiduamente a casa do suspeito e que este também visitava endereços de outros indivíduos sob custódia do Estado, o que sinalizava uma possível articulação criminosa.

Ao receberem a informação de que o homem havia saído de casa em um veículo de aplicativo para entregar drogas no bairro Bela Vista, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram o automóvel na Avenida Xingu.

Ao notar a aproximação da viatura, o passageiro tentou se esconder abaixando-se rapidamente no banco.

Durante a abordagem e revista pessoal, os militares encontraram diversas pedras fracionadas de crack no bolso da bermuda do suspeito.

O homem admitiu ter acabado de sair de sua residência, local onde a polícia realizou buscas autorizadas, porém nenhum outro material ilícito foi encontrado no imóvel.

Diante das evidências e do flagrante, o apenado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso agora segue para as instâncias judiciais, podendo resultar na regressão do regime de pena do envolvido.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”