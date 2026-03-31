Cães soltos atacam animal de estimação e geram mobilização policial em Vilhena

Na noite do último domingo, 29, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência de ataque de animais na Rua Josefa Klevski, situada no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma moradora relatou que, ao chegar em sua residência, seu cão de pequeno porte foi surpreendido e atacado por dois animais que estavam soltos na via pública. O animal de estimação sofreu ferimentos em decorrência do ataque.

Os cães agressores pertencem a um imóvel vizinho e, segundo relatos de moradores da localidade, as fugas são frequentes.

A vizinhança aponta que os animais costumam avançar contra outros cães que passam pela rua, evidenciando uma possível negligência na manutenção de portões e na guarda responsável por parte do proprietário.

Ao chegar ao endereço indicado, a guarnição da Rádio Patrulha localizou os animais na rua e conseguiu conduzi-los de volta para o interior do imóvel de origem.

No entanto, o responsável pela residência não foi encontrado no momento para prestar esclarecimentos ou receber orientações formais sobre o ocorrido.

A conduta de deixar animais soltos, com histórico de agressividade, coloca em risco a integridade de transeuntes e a segurança da coletividade.

A solicitante foi devidamente orientada sobre as medidas legais cabíveis que podem ser tomadas diante do caso.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”