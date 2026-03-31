Câmera registra furto de capacete ao lado de campo de futebol no bairro São José em Vilhena

Na noite de segunda-feira (30), um motociclista teve seu capacete furtado no bairro São José, em Vilhena.
O acessório estava sobre o veículo, que permanecia estacionado próximo a um campo de futebol society, quando um indivíduo trajando roupas escuras se aproximou e cometeu o crime.
Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram toda a ação.
Nas imagens, é possível observar o suspeito aproveitando o momento de pouca movimentação para pegar o objeto e fugir correndo logo em seguida.
O capacete furtado é um modelo ASX City, com cores predominantes em preto, azul e laranja.
A vítima, que disponibilizou as imagens para auxiliar na identificação do autor, busca agora recuperar o item de segurança.
Qualquer informação que ajude a localizar o acessório ou identificar o suspeito pode ser repassada diretamente pelo telefone (69) 99221-7730. Além disso, denúncias anônimas podem ser feitas à Polícia Militar via 190.
** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”
>>>Vídeo abaixo: