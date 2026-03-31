Caminhonete furtada em Cerejeiras é recuperada pela PM em Pimenteiras

Na manhã do último domingo, 29, a Polícia Militar recuperou uma caminhonete GM/S10 de cor prata que havia sido furtada no município de Cerejeiras.

A localização do veículo ocorreu em Pimenteiras do Oeste, após a guarnição de serviço receber o alerta sobre o crime e iniciar diligências estratégicas na área urbana.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial concentrou as buscas na cidade considerando que a realização de um torneio de pesca na região poderia atrair o autor do delito.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram o veículo estacionado na Rua Antônio Rodrigues de Souza, nas proximidades de um conjunto habitacional.

Um homem que estava no interior do automóvel foi abordado pela guarnição. Após a revista e verificação dos dados, os policiais confirmaram que se tratava da caminhonete furtada horas antes na cidade vizinha. Diante da constatação do crime, foi dada voz de prisão ao indivíduo.

O suspeito foi conduzido e entregue às autoridades competentes para o registro da ocorrência e demais providências legais.

O veículo deverá passar pelos trâmites necessários para ser restituído ao proprietário.