Criminosos fazem “limpa” em residência e levam de móveis a botija de gás durante viagem de moradores em Chupinguaia

No último sábado (28), moradores de Chupinguaia compareceram ao Pelotão da Polícia Militar para registrar um crime de furto qualificado ocorrido em sua residência.

As vítimas haviam se ausentado do imóvel no final de fevereiro em razão de uma viagem, e o crime foi descoberto por familiares na última terça-feira, 24, que notaram sinais de invasão no local.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao retornarem ao imóvel, os proprietários constataram que a casa havia sido arrombada e completamente revirada.

Além do furto, os criminosos causaram danos ao patrimônio, danificando móveis como sofás e outros itens da mobília.

A lista de objetos subtraídos é extensa e inclui eletrodomésticos como televisão de 32 polegadas, máquina de lavar, centrífuga, airfryer, sanduicheira e ventilador.

Os autores do crime levaram também itens essenciais da casa, como toda a louça e panelas, botija de gás, roteador de internet, uma cama box, enxoval completo, malas de viagem e até os queimadores e grades do fogão.

Além dos objetos domésticos, foram furtadas diversas peças de vestuário do casal, um relógio do tipo smartwatch e a quantia de R$ 1.400,00 em espécie.

A ocorrência foi formalizada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para que as autoridades iniciem as investigações visando identificar os responsáveis e recuperar o patrimônio furtado.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”