Foragido da Justiça, ex-deputado Tiziu Jidalias se apresenta à polícia em Cerejeiras

Na manhã de segunda-feira (30), o ex-deputado estadual Jidalias dos Anjos Pinto, conhecido politicamente como “Tiziu”, apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal, e o empresário era considerado foragido pela Polícia Federal (PF).

Após os trâmites legais na delegacia, o ex-parlamentar foi transferido para a Casa de Detenção local, onde permanece à disposição da Justiça.

O ex-deputado é um dos alvos da Operação Forja de Hefesto, que investiga uma organização criminosa envolvida na extração e venda ilegal de cassiterita oriunda da Terra Indígena Yanomami para empresas multinacionais.

Segundo as investigações, o esquema envolve crimes de lavagem de dinheiro e usurpação de patrimônio da União.

Apurações indicam que o ex-parlamentar seria proprietário de maquinários utilizados na extração mineral dentro do território indígena.

Empresário com forte atuação em Ariquemes (RO), Jidalias exerceu o cargo de deputado estadual entre 2007 e 2010. Em 2021, ele ganhou os noticiários após ser baleado durante uma tentativa de sequestro em Boa Vista (RR).

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”