Motociclista ignora ordem de parada, foge em alta velocidade e acaba detido após queda em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 31, a Polícia Militar realizou a abordagem de um motociclista após um acompanhamento tático iniciado na Avenida Mamede Abrão Junior, em Vilhena.

A situação começou quando uma equipe da Rádio Patrulha avistou o condutor utilizando o capacete de forma irregular e percebeu a ausência de espelhos retrovisores no veículo.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao receber ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, o motociclista desobedeceu deliberadamente e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a evasão, o indivíduo avançou preferenciais com sinalização de parada obrigatória e percorreu diversas avenidas, colocando em risco a segurança do trânsito.

Na tentativa de despistar a viatura, o homem chegou a trafegar por calçadas destinadas a pedestres e tentou acessar um desvio em um terreno baldio na Avenida 1804. Nesse momento, ele perdeu o controle da direção e caiu, sendo contido pelos policiais enquanto tentava dar continuidade à fuga a pé.

Aos militares, o condutor confessou que decidiu fugir porque a motocicleta estava sem os retrovisores e possuía escapamento adulterado (tipo turbal). Além das infrações administrativas, a conduta foi tipificada como direção perigosa e desobediência.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do envolvido.

A motocicleta foi removida e entregue no pátio da Ciretran para as providências administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”