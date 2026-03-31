Motociclista tenta fugir da PM, percorre vários bairros e acaba preso após queda em Vilhena

Na noite da última segunda-feira, 30, por volta das 22h, a Polícia Militar realizou a prisão de um motociclista após um acompanhamento tático que se estendeu por diversos bairros de Vilhena.

A situação teve início no Setor 08, bairro Alto Alegre, quando uma guarnição da Rádio Patrulha avistou uma motocicleta Honda de cor cinza circulando sem os retrovisores, infringindo o Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao notar a aproximação da viatura, o condutor avançou a preferência e acelerou o veículo em tentativa de fuga.

Mesmo com o acionamento de sirenes e sinais luminosos, o indivíduo iniciou uma fuga perigosa, passando pelos bairros Bela Vista e Jardim das Oliveiras, transitando por avenidas movimentadas como a Curitiba e a Benno Luiz.

Durante o trajeto, o motociclista desrespeitou várias placas de parada obrigatória e avançou sinais vermelhos, colocando em risco a integridade física de pedestres que frequentavam lanchonetes e estabelecimentos comerciais naquele horário.

O cerco policial foi montado com o apoio de outras guarnições para viabilizar a interrupção da fuga.

A perseguição terminou no mesmo local onde havia começado, no cruzamento das avenidas Brigadeiro com a 34, quando o condutor perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Com escoriações leves, o homem dispensou atendimento médico e foi imediatamente contido pelos policiais.

O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as providências legais cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran devido às irregularidades administrativas e à direção perigosa.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”