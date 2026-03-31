Motoneta furtada em Cerejeiras é recuperada pela PM após suspeito ser flagrado próximo a quartel em Corumbiara

No último sábado (28), a Polícia Militar registrou o furto de uma motoneta Honda, de cor preta, ocorrido em um estabelecimento comercial localizado na Linha 03, em Cerejeiras.

A vítima relatou que estacionou o veículo no início do expediente, por volta das 07h, e ao verificar as imagens das câmeras de segurança durante a tarde, percebeu que um homem havia invadido o local e subtraído o transporte.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a recuperação do veículo ocorreu poucas horas depois no município vizinho de Corumbiara.

Um policial que estava na unidade militar local visualizou um indivíduo em atitude suspeita arremessando um capacete atrás de um poste de iluminação pública e fugindo em seguida.

Após diligências, os militares localizaram o suspeito escondido em uma árvore nas proximidades de um cartório.

Ao ser abordado, o homem confessou espontaneamente ter praticado o furto no estabelecimento às margens da RO-435, em Cerejeiras, aproveitando-se de que o portão estava aberto para levar a motoneta, um par de tênis e o capacete.

O veículo foi encontrado estacionado na Rua Minas Gerais, ao lado do quartel da Polícia Militar em Corumbiara.

Diante da confissão e da confirmação do registro do crime pela central de operações, o homem recebeu voz de prisão.

O suspeito e os objetos recuperados foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências que o caso requer.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”