Mulher procura polícia após ser alvo de ofensas e acusações graves por parte da sogra em Chupinguaia

Na tarde do último sábado (28), uma moradora de Chupinguaia compareceu ao Pelotão da Polícia Militar para registrar uma ocorrência de injúria e difamação.

Segundo o relato da solicitante, ela vem sendo alvo de ataques à sua honra por parte da sogra, que reside no distrito de Riozinho, no município de Cacoal.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a suspeita teria enviado diversas mensagens ao próprio filho, esposo da vítima, contendo acusações graves e ofensivas.

Nas mensagens, a mulher imputou condutas desonrosas à nora e proferiu ofensas também contra o pai da comunicante, utilizando termos degradantes.

A vítima informou às autoridades que o conteúdo das mensagens gerou um forte abalo emocional e criou instabilidade em seu relacionamento conjugal.

Diante da gravidade das afirmações e do impacto familiar, a mulher decidiu buscar o apoio policial para formalizar a denúncia.

A guarnição orientou a vítima sobre a necessidade de preservar todas as mensagens como prova material e sobre o seu direito de representação criminal.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”