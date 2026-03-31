Polícia Militar é acionada após R$ 2 mil ficarem retidos em caixa eletrônico em Cerejeiras

Na manhã do último sábado (28), a Polícia Militar foi acionada para comparecer à agência do Banco do Brasil, em Cerejeiras, após o registro de uma situação atípica em um dos terminais de autoatendimento.

Um cliente que pretendia utilizar o caixa eletrônico percebeu que havia uma quantia considerável de dinheiro retida na abertura de saída de cédulas do equipamento.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o informante relatou que, ao notar o dinheiro preso, tentou localizar funcionários ou seguranças no interior da agência.

Sem obter êxito, ele optou por ligar para o número 190, solicitando a presença da polícia para garantir que o valor fosse devidamente recolhido.

A guarnição identificou o terminal eletrônico e confirmou a veracidade do relato. Diante da testemunha, os policiais realizaram a retirada e a contagem do numerário, totalizando R$ 2 mil.

O valor foi arrecadado pela equipe policial e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

O objetivo agora é identificar o correntista que realizou a operação para que a restituição seja efetuada.

A atitude do cidadão que acionou a PM foi fundamental para evitar que o dinheiro fosse subtraído por terceiros.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”