Pré-candidato ao governo de RO, Furia confirma renuncia para quinta-feira e Tony Pablo assumirá prefeitura de Cacoal

A renúncia será formalizada durante solenidade marcada para as 19h, na Câmara de Vereadores de Cacoal.

A cerimônia deverá contar com a presença do governador Marcos Rocha, que também preside o PSD, além do ex-presidente Expedito Júnior, prefeitos da região e dos deputados estaduais Cássio Gois e Laerte Gomes.

Com a saída do chefe do Executivo municipal, o vice-prefeito Tony Pablo assumirá oficialmente a administração do município.

Adailton Fúria é pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSD, e a renúncia segue o calendário eleitoral, que prevê o afastamento de gestores públicos que pretendem disputar cargos eletivos.

A posse de Tony Pablo está prevista para ocorrer na mesma data da renúncia, na quinta-feira (2), garantindo a continuidade administrativa no município.

A movimentação política em Cacoal ocorre em meio à definição de pré-candidaturas e alianças para o pleito estadual, que deve se intensificar nos próximos meses.