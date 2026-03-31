Secretários de governo confirmam afastamento até sábado para concorrer às eleições em RO

Secretários do Governo de Rondônia devem deixar seus cargos até este sábado, 4 de abril, prazo estabelecido pela legislação eleitoral para desincompatibilização de funções públicas por aqueles que pretendem disputar as eleições de 2026.

Entre os nomes que devem se afastar está o secretário de Segurança Pública, Felipe Vital, que é apontado como possível candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD).

Outro nome citado é o secretário de Agricultura, Luís Paulo, que também deve concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Já Luciano Brandão, ligado à Emater Rondônia, é cotado para disputar uma vaga como deputado federal.

Também aparece entre os possíveis afastamentos o secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Lauro Fernandes, que integra o grupo de gestores com movimentações políticas neste período.

Antes do prazo final, alguns nomes já deixaram o governo estadual. É o caso de Luís Fernando, que comandava a Secretaria de Finanças, e do coronel Jefferson Rocha, que estava à frente da Secretaria de Saúde.

A expectativa é de que novas mudanças ocorram na estrutura do governo estadual nos próximos dias, conforme se aproxima o prazo final de desincompatibilização.