Casal é preso após perseguição, abandono de incapaz e caminhão ser arremessado contra viatura da PM em Vilhena

Na manhã de sábado, 4 de abril, uma ocorrência mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar em Vilhena, envolvendo perseguição, direção perigosa e ataque direto a servidores públicos.

O caso teve início no bairro Alphaville e se estendeu até o bairro Orleans.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe do Pelotão de Trânsito (PTRAN) tentou abordar uma motocicleta Honda Pop 110i que trafegava em sentido contrário.

A condutora, ao notar a viatura, iniciou uma fuga por aproximadamente oito quadras, desrespeitando ordens de parada e cruzando avenidas preferenciais em alta velocidade.

A perseguição terminou quando a mulher entrou na garagem de sua residência. Durante a abordagem, ela demonstrou comportamento agressivo e alegou que fugiu apenas por causa do escapamento irregular do veículo.

No desenrolar da ação, os policiais descobriram que um menor de apenas 7 anos, filho da condutora, estava sozinho no interior da casa. A mulher admitiu ter saído “rapidinho”, configurando a situação de abandono de incapaz, o que levou ao acionamento imediato do Conselho Tutelar.

Enquanto a documentação era confeccionada, o esposo da condutora chegou ao local dirigindo um caminhão em alta velocidade. Segundo o registro policial, o homem arremessou propositalmente a carreta contra a viatura da PM, que estava estacionada, causando uma colisão traseira e arrastando o veículo oficial por cerca de um metro sobre a calçada.

O motorista do caminhão desembarcou exaltado e resistiu à prisão, tentando agredir os policiais com socos e chutes. Foi necessário o uso de técnicas de imobilização e o apoio de outras guarnições para contê-lo. Durante a confusão, o suspeito sofreu escoriações leves no rosto, enquanto os policiais não se feriram.

A perícia da Politec foi acionada para realizar os trabalhos no local da colisão. O Conselho Tutelar notificou a mãe e entregou a criança aos cuidados do avô paterno.

O casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motocicleta foi removida ao pátio da Ciretran devido às irregularidades e o caminhão foi liberado para um responsável da empresa proprietária.

Os envolvidos devem responder por direção perigosa, desobediência, resistência, dano ao patrimônio público e abandono de incapaz.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”