Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa condutor ferido em Vilhena

Na manhã de sábado, 4 de abril, um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e segurança no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Sabino Bezerra de Queiroz, em Vilhena.

A colisão envolveu uma caminhonete Fiat Toro e uma motocicleta Honda CG 125 Fan.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ambos os veículos seguiam pela Avenida Melvin Jones no sentido bairro Moysés de Freitas.

O acidente ocorreu no momento em que o condutor da caminhonete iniciou uma manobra de conversão à esquerda para acessar a Avenida Sabino Bezerra. A motocicleta, que seguia logo atrás e realizava o deslocamento pelo lado esquerdo, acabou colidindo com o utilitário.

Com o impacto, o motociclista foi projetado ao solo e apresentou indícios de lesão corporal grave, com suspeita de fratura na clavícula. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro para avaliação médica detalhada.

A perícia oficial da Politec foi acionada e elaborou o laudo técnico para identificar a dinâmica exata da colisão. Os veículos sofreram danos de pequena monta.

Após os procedimentos de praxe e a verificação da regularidade documental, a caminhonete foi liberada no local. Já a motocicleta, apesar de apresentar débitos de licenciamento, foi entregue ao pai do motociclista, que ficou responsável pela remoção do veículo.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para as providências cabíveis.