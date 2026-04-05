Desacordo sobre valor de frete mobiliza polícia no centro de Vilhena

Na tarde de sábado, 4 de abril, a Polícia Militar foi acionada para intervir em um desacordo comercial ocorrido em um estabelecimento na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena.

A disputa teve origem em uma divergência sobre o pagamento de um serviço de transporte de mercadorias.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um profissional de frete realizou o transporte de produtos vindos de Pimenta Bueno até o comércio local, pelo valor previamente ajustado de R$ 60,00.

No entanto, ao finalizar a entrega, a empresa de transportes responsável exigiu o pagamento de R$ 200,00, alegando que o montante incluiria uma dívida anterior de R$ 140,00 referente a outra unidade da rede, que possui CNPJ distinto.

A representante do estabelecimento manifestou prontidão para pagar os R$ 60,00 acordados pelo serviço do dia. Contudo, a transportadora recusou o recebimento parcial, insistindo na quitação integral do valor acumulado. O impasse impediu uma composição amigável entre as partes ainda no local.

Diante da ausência de consenso e por se tratar de uma questão de natureza cível e negocial entre pessoas jurídicas diferentes, a guarnição da Rádio Patrulha orientou os envolvidos sobre os procedimentos legais cabíveis.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para que as providências pertinentes sejam tomadas e o conflito de cobrança seja resolvido nas instâncias adequadas.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”