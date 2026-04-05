Governador de RO decide permanecer no cargo e fecha nominata do PSD com nomes à Câmara Federal

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, utilizou as redes sociais neste sábado (4), data que marcou o prazo final para desincompatibilização eleitoral, para afirmar que não participará das eleições deste ano.

Na gravação, o chefe do Executivo estadual disse que informações divulgadas sobre uma possível candidatura não são verdadeiras e classificou o conteúdo como especulação.

Ele também reforçou que permanecerá no cargo até o encerramento do mandato (assista ao vídeo AQUI).

De acordo com o governador, a decisão está ligada ao compromisso assumido com a população durante a eleição. Ele destacou que pretende concluir os quatro anos de gestão como forma de cumprir a responsabilidade atribuída pelo eleitorado.

NOMINATA À CÂMARA FEDERAL

Marcos Rocha, que é presidente estadual do PSD, também informou, via redes sociais, que fechou a nominata do partido para a disputa de deputado federal nas eleições de 2026 em Rondônia.

Com nomes já definidos, a legenda trabalha com a meta de eleger dois representantes para a Câmara dos Deputados.

A relação de pré-candidatos apresentada inclui Joliane Fúria, Jaqueline Cassol, Rosária Helena, Luiz Cláudio da Agricultura, Fernando Vilas (empresário de Ariquemes), Pastor Evanildo, Daniel Pittbull, o vereador André da Royal, Dr. Fábio (São Miguel do Guaporé), Reginaldo do Esporte (vice-prefeito de Machadinho do Oeste), o influenciador digital Vando Teixeira, Lucas Maciel (presidente da Câmara de Pimenta Bueno), o ex-secretário da Sejucel Júnior Lopes e o radialista Adilson Honorato.