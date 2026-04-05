Homem aciona polícia e denuncia furto de celular em casa noturna em Vilhena

Na madrugada de sábado, 4 de abril, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto ocorrida em uma casa noturna localizado na Avenida Rondônia, em Vilhena.

A vítima, um homem que estava no local, informou ter sido alvo de criminosos no interior do recinto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem relatou aos policiais da Rádio Patrulha que um indivíduo alto, acompanhado de uma mulher loira, subtraiu seu aparelho celular de cor branca.

No entanto, o solicitante não conseguiu fornecer características físicas mais específicas dos autores ou detalhes técnicos sobre o modelo do aparelho furtado.

A vítima admitiu estar sob efeito de bebida alcoólica no momento do crime, o que comprometeu sua capacidade de percepção e a memória sobre a dinâmica do ocorrido.

Essa limitação de informações dificultou a atuação imediata das equipes de segurança na busca pelos suspeitos.

A guarnição realizou diligências e patrulhamento tático nas imediações da casa noturna com o objetivo de localizar o casal descrito, porém, nenhum suspeito com as características repassadas foi identificado ou abordado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado na Polícia Civil para que sejam adotadas as medidas de investigação necessárias e a possível recuperação do objeto furtado.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”