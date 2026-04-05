Homem consome R$ 530 em bebidas, recusa-se a pagar conta e pede para ser preso em Vilhena

Na noite de sábado, 4 de abril, a Polícia Militar foi acionada para intervir em um desentendimento comercial em um estabelecimento localizado na Rua Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Um cliente teria consumido uma quantia expressiva em bebidas alcoólicas e se negado a quitar a dívida.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o valor do consumo totalizou aproximadamente R$ 530,00. Funcionários do local relataram que o homem afirmou ter dinheiro em conta, mas que não realizaria o pagamento.

De forma audaciosa, ele teria declarado que “poderia ser preso”, pois acreditava que no dia seguinte estaria em liberdade.

Mesmo com a chegada da Rádio Patrulha, o indivíduo manteve a recusa. Ele justificou sua atitude alegando que seus “direitos de consumidor” foram feridos ao ser impedido de consumir mais uma cerveja pela gerência, o que teria lhe causado constrangimento. Durante o diálogo com os militares, o homem reafirmou diversas vezes o desejo de ser conduzido à delegacia.

No momento da detenção, o cliente apresentou resistência física, sendo necessário o uso moderado da força pelos policiais para contê-lo.

Devido à conduta agressiva e à manifestação expressa do autor de que não colaboraria com procedimentos mais simples (como o Termo Circunstanciado), ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi registrado para que as medidas judiciais cabíveis sejam aplicadas em relação ao prejuízo causado ao estabelecimento e à resistência à autoridade.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”