Viatura da PM bate em poste durante perseguição a motociclista em Chupinguaia

Na última sexta-feira, 3 de abril, uma ocorrência de direção perigosa resultou em um acidente de trânsito envolvendo uma viatura oficial da Polícia Militar em Chupinguaia.

A confusão teve início na Avenida Tancredo Neves, quando os militares avistaram um motociclista em alta velocidade, sem capacete e realizando manobras arriscadas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma Honda CG 160 Fan preta desobedeceu a várias ordens de parada e iniciou uma fuga por diversas vias da cidade.

Durante o trajeto, o homem invadiu calçadas de uma praça, quase atingindo três adolescentes, e transitou pela contramão em locais com grande concentração de pessoas.

Ao chegar à Rua Daniel Bispo, o motociclista realizou uma manobra brusca para adentrar um terreno baldio.

A viatura policial, que realizava o acompanhamento tático, tentou evitar a colisão direta com a motocicleta, mas acabou colidindo contra um poste de energia elétrica. O impacto causou avarias severas na parte frontal do veículo oficial.

Mesmo com o acidente, a guarnição seguiu no encalço do suspeito, que perdeu o controle da moto e caiu logo adiante, na Avenida Airton Sena.

Aproveitando a dificuldade dos policiais em desembarcarem da viatura danificada, o infrator fugiu a pé, abandonando o veículo, seus óculos de grau e um par de calçados.

Por meio da placa da motocicleta, os militares identificaram o condutor. A mãe do rapaz compareceu ao local e confirmou que o veículo e os objetos deixados pertenciam ao seu filho.

A perícia técnica foi informada, mas como os veículos foram removidos para desobstrução da via, o procedimento pericial de local não foi realizado.

A motocicleta foi removida ao pátio da Ciretran e a viatura danificada foi recolhida ao quartel da PM.

O caso foi registrado para que o condutor responda pelos crimes de direção perigosa, desobediência e dano ao patrimônio público.