Apenada do regime semiaberto é presa no bairro Cristo Rei por desligar tornozeleira eletrônica em Vilhena

Nesta segunda-feira, 6 de abril, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou a prisão de uma mulher que cumpre pena em regime semiaberto, após constatar irregularidades no uso de seu dispositivo de monitoramento eletrônico.

A abordagem ocorreu na Avenida 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram a mulher caminhando pela via.

Ao perceber a aproximação da viatura, ela demonstrou nervosismo e acelerou os passos, tentando evitar o contato visual com a equipe, o que motivou a abordagem imediata.

VIOLAÇÃO DE SISTEMA

Durante a verificação, os policiais constataram que a abordada fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, porém o equipamento estava desligado.

Em contato com a Colônia Penal, foi confirmado que a apenada deveria estar com o dispositivo ativo para o monitoramento em tempo real, conforme determinação do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Ao ser questionada, a mulher admitiu ter ciência de que estava em desacordo com as exigências impostas pelo magistrado para a manutenção de sua liberdade no regime semiaberto.

PROVIDÊNCIAS

Diante da desobediência à ordem judicial, a mulher recebeu voz de prisão. Ela foi conduzida inicialmente para o registro da ocorrência e, posteriormente, apresentada à unidade prisional para o recolhimento imediato, conforme orientação da Polícia Penal.

A apenada deverá passar por exame de corpo de delito e aguardará a decisão da Justiça quanto à possível regressão de regime ou outras sanções disciplinares devido à interrupção do monitoramento eletrônico.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”

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