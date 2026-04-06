Grupo de menores é apreendido por tráfico e consumo de drogas na Praça Nossa Senhora Aparecida em Vilhena

Nesta segunda-feira, 6 de abril, uma operação da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na apreensão de um grupo de adolescentes na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilhena.

A intervenção ocorreu após denúncias de que jovens estariam consumindo entorpecentes e tentando danificar o patrimônio público no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao notar a chegada da viatura, o grupo tentou se dispersar e um dos menores empreendeu fuga em um veículo.

Durante a abordagem aos demais presentes, os jovens admitiram o consumo de substâncias ilícitas no local, alegando que utilizavam o entorpecente para “relaxamento”.

DESDOBRAMENTO E APREENSÃO

Após informações colhidas no local, os militares iniciaram diligências para localizar o jovem que havia fugido. Ele foi capturado no bairro Embratel portando uma mochila com invólucros de substância análoga à maconha.

Questionado, o adolescente revelou ter adquirido a droga com outro integrante do grupo para revenda em uma instituição de ensino.

A equipe deslocou-se então até uma residência no bairro Jardim Eldorado. No quarto de um dos envolvidos, os policiais localizaram mais porções de entorpecentes escondidas em uma sapateira, além de materiais que indicavam a comercialização direta no local.

COMERCIALIZAÇÃO POR “DIVERSÃO”

Ao ser interpelado, o jovem responsável pela guarda da droga confessou que realizava a venda para “complementar a renda” e, de forma audaciosa, afirmou que comercializava entorpecentes por “diversão”. Ele detalhou ainda que fornecia a droga na modalidade “a prazo” (fiado) para outros menores, utilizando o aparelho celular para gerenciar o negócio ilegal.

PROVIDÊNCIAS

Diante das evidências de tráfico de drogas e uso compartilhado, todos os envolvidos receberam voz de apreensão.

Como os responsáveis legais não foram localizados de imediato, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Os menores e o material apreendido foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as devidas medidas judiciais.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”