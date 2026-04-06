MDB Rondônia fecha nominatas e consolida liderança de Confúcio Moura no estado

Com o encerramento da janela partidária, o cumprimento das etapas previstas no calendário e nos prazos eleitorais e o respaldo da Executiva Nacional, o MDB de Rondônia entra em uma nova etapa de preparação para as eleições de 2026 com um ativo fundamental: unidade interna, organização política e direção claramente definida.

Superada a fase de articulação, o partido avança com segurança ao concluir a estruturação de suas chapas para deputado(a) federal, deputado(a) estadual e senador(a) da República, assegurando presença competitiva e consistente no próximo pleito.

Esse resultado é fruto de um trabalho político consistente, conduzido com equilíbrio, firmeza e capacidade de diálogo pelo senador Confúcio Moura, presidente estadual do MDB. Sob sua liderança, o partido construiu nominatas que refletem diversidade, capilaridade e representatividade, reunindo lideranças de diferentes regiões do estado e fortalecendo sua presença nos municípios.

Mais do que cumprir uma etapa formal, o processo foi marcado por escuta, responsabilidade e respeito às lideranças locais — pilares que garantem não apenas chapas organizadas, mas um partido sólido, enraizado e preparado para representar, com legitimidade, a população de Rondônia.

A condução cuidadosa desse trabalho reforça um princípio claro: um MDB forte se constrói a partir de lideranças sólidas. E é essa base que sustenta o partido neste momento.

Na última semana de março, a Comissão Executiva Nacional do MDB, presidida pelo deputado federal Baleia Rossi, ratificou a condução do partido no estado, prorrogando, em caráter definitivo, a composição da comissão executiva estadual de Rondônia sob a presidência de Confúcio Moura. A decisão representa o reconhecimento de um trabalho que reorganiza, fortalece e dá estabilidade ao MDB em Rondônia, em sintonia com as diretrizes nacionais da sigla.

Além da presidência estadual, Confúcio Moura ocupa a 2ª vice-presidência da Executiva Nacional do MDB, posição estratégica que amplia sua capacidade de articulação e fortalece a interlocução direta do estado com a direção nacional do partido.

Com direção consolidada, estrutura organizada e candidaturas definidas com critério e responsabilidade, o MDB de Rondônia se posiciona com clareza no cenário eleitoral: preparado para disputar, crescer e fortalecer sua representação nas bancadas federal e estadual.