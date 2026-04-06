Motociclista morre após colidir com retroescavadeira no bairro Marcos Freire em Vilhena

Um grave acidente de trânsito registrado no final da tarde desta segunda-feira, 6 de abril, resultou na morte de um motociclista em Vilhena.

A colisão ocorreu na Avenida 743, localizada no bairro Marcos Freire.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, pilotava uma motocicleta modelo Honda Bros quando, por motivos ainda sob investigação, acabou colidindo com uma retroescavadeira que transitava pela via.

ÓBITO NO LOCAL

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente por populares. No entanto, ao chegarem ao endereço, os socorristas puderam apenas constatar que o motociclista já estava sem vida, devido à gravidade do impacto.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o local do acidente e garantir a segurança do tráfego.

A Perícia Técnica Científica (Politec) foi chamada para realizar os trabalhos de praxe e coletar evidências que ajudem a determinar a dinâmica da colisão.

Após a conclusão da perícia, o corpo será liberado para a funerária de plantão realizar a remoção e os procedimentos necessários.

O caso deverá ser registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”