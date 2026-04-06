Mulher é presa por furto após vítima rastrear fone de ouvido até residência no Parque São Paulo em Vilhena

Nesta segunda-feira, 6 de abril, uma rápida intervenção da Polícia Militar resultou na recuperação de um fone de ouvido de alto valor e na prisão de uma mulher pelo crime de furto em Vilhena.

A ocorrência teve início na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, quando a vítima abordou uma guarnição da Rádio Patrulha que realizava patrulhamento de rotina.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que seu aparelho eletrônico havia sido subtraído em um estabelecimento de lavagem de veículos.

Utilizando tecnologia de rastreamento, o proprietário conseguiu indicar aos militares a localização exata do objeto em tempo real, apontando para uma residência na Rua 618, no bairro Parque São Paulo.

LOCALIZAÇÃO E CONFISSÃO

Com a autorização da moradora da residência, os policiais adentraram o imóvel e localizaram o fone de ouvido escondido dentro da gaveta de um rack, em um dos quartos.

A moradora informou que o objeto pertencia à sua namorada, que trabalha em um lava-jato e o teria deixado no local recentemente.

Dando continuidade às diligências, os militares foram até o local de trabalho da suspeita, no bairro Jardim América.

Ao ser interpelada, a mulher confirmou ter realizado a limpeza do veículo da vítima, mas apresentou versões contraditórias sobre como o objeto foi parar em sua posse, optando posteriormente por permanecer em silêncio.

PROVIDÊNCIAS

A vítima reconheceu prontamente o eletrônico como sendo de sua propriedade. Segundo o registro policial, a suspeita já possui histórico de envolvimento em práticas criminosas anteriores.

Diante das evidências e da confirmação do rastreamento, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Após ser ouvida pela autoridade policial de plantão, ela foi autuada em flagrante pelo crime de furto, permanecendo à disposição da Justiça.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”