Polícia Civil recupera motos furtadas de pátio oficial e prende três suspeitos em flagrante em Vilhena

Uma operação conjunta e uma resposta rápida das forças de segurança resultaram na prisão de três homens e na recuperação de oito motocicletas na cidade de Vilhena.

O caso teve início após a descoberta de uma invasão ao depósito de veículos vinculado à Polícia Civil, localizado no pátio da antiga Delegacia de Polícia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o crime foi percebido na tarde de domingo, 5 de abril, quando agentes da Polícia Civil notaram atitudes suspeitas nas proximidades do local.

Ao verificarem o pátio, constataram que os criminosos agiram de forma deliberada: romperam o cadeado do portão principal e cortaram a cerca de proteção do tipo concertina no muro lateral para facilitar a retirada dos veículos e de baterias.

INVESTIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Imediatamente após o registro da ocorrência, equipes do Serviço de Investigação (Sevic) iniciaram diligências ininterruptas para localizar o patrimônio público subtraído. O trabalho de inteligência levou os policiais até uma área de mata de difícil acesso, onde as motocicletas estavam escondidas.

No local, os agentes recuperaram as sete motocicletas que haviam sido levadas do pátio oficial (incluindo uma Honda Sahara cinza) e, surpreendentemente, localizaram uma oitava moto, produto de um furto anterior não relacionado a este caso.

PRISÕES

Três indivíduos foram localizados e presos em flagrante durante a ação. Eles foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram autuados pelos crimes correspondentes.

A perícia técnica da Politec também compareceu ao depósito invadido para coletar vestígios que auxiliem na instrução do processo judicial.

Os veículos recuperados foram encaminhados ao pátio da UNISP para os procedimentos de restituição e regularização.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”