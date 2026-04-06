Suspeito de matar homem a facadas no Cristo Rei é preso em flagrante, mas ganha liberdade provisória em Vilhena

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante do suspeito de assassinar com um golpe de faca Aldo Manoel de Sá, de 46 anos, na manhã do último domingo, 5 de abril, em Vilhena.

O crime ocorreu após uma discussão em um imóvel na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, local apontado por testemunhas como ponto de consumo de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de briga com ferido por arma branca.

Durante o deslocamento, os militares interceptaram o suspeito, identificado pelas iniciais E.A.D.S., de 29 anos, na Avenida Vitória Régia, nas proximidades de um mercado.

VERSÕES CONFLITANTES

Ao ser abordado, o homem afirmou aos policiais que teria ido ao local para reaver um celular furtado e que, durante uma luta corporal com a vítima, o crime teria ocorrido.

No entanto, testemunhas relataram uma versão diferente: o suspeito teria chegado ao endereço, iniciado uma discussão e desferido uma facada no peito de Aldo antes de empreender fuga.

A vítima foi prontamente socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional.

Contudo, devido à gravidade da lesão no tórax, Aldo não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Vale ressaltar que a vítima havia completado aniversário no sábado (04), um dia antes de ser morta.

PROCEDIMENTOS E LIBERDADE

O suspeito, que apresentava escoriações pelo corpo, também foi levado ao hospital para atendimento médico, onde demonstrou comportamento alterado.

Após receber alta clínica, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante.

Contudo, segundo informações colhidas pela reportagem, na manhã desta segunda-feira, 6 de abril, o suspeito E.A.D.S., passou por audiência de custódia e foi colocado em liberdade provisória, devendo responder ao processo em liberdade conforme determinação judicial.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”