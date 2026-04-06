Veja detalhes da tentativa de homicídio onde caminhoneiro foi esfaqueado e ficou com as vísceras expostas em Vilhena

Na noite de domingo, 5 de abril, por volta das 19h, o pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Celso Mazzutti, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, foi palco de uma violenta tentativa de homicídio.

Um motorista foi alvo de múltiplos golpes de faca desferidos por um funcionário do estabelecimento que atuava como vigia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros à vítima.

Testemunhas relataram que o agressor foi flagrado com a faca em punho, prestes a desferir novos golpes contra o caminhoneiro que já estava caído ao solo.

A intervenção de um frentista, que segurou o braço do autor, evitou que o ataque prosseguisse. Após ser contido, o suspeito largou a arma branca e fugiu do local tomando rumo ignorado.

ESTADO DE SAÚDE E LESÕES

No Hospital Regional, a equipe médica informou que o caminhoneiro apresentava entre 10 e 12 perfurações espalhadas pelo pescoço, tórax, dorso, braços, mãos e abdômen.

Devido à gravidade dos ferimentos, houve exposição de vísceras, e o quadro clínico é considerado gravíssimo, com o paciente permanecendo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

INVESTIGAÇÃO

Imagens do sistema de monitoramento do posto registraram a chegada dos envolvidos e o momento da fuga do autor pelo pátio. A faca utilizada no crime foi entregue aos policiais e apreendida para perícia. A motocicleta e os pertences pessoais da vítima foram entregues a familiares.

A Polícia Militar realizou diligências na residência do suspeito e em áreas adjacentes, mas ele ainda não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado, e as autoridades seguem em busca do autor para que as medidas judiciais sejam tomadas.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”