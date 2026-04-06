Vídeo mostra momento do acidente que tirou a vida de um motociclista em Vilhena

Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades da Avenida 743, no bairro Marcos Freire, registraram o exato momento do trágico acidente que resultou na morte de um motociclista no final da tarde desta segunda-feira, 6 de abril.

O impacto ocorreu entre uma motocicleta Honda Bros e uma retroescavadeira.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi identificada como Luciano Lopes Alves. Luciano era um profissional conhecido no município, onde exercia a função de motorista em uma empresa local.

O ACIDENTE

O vídeo, que já circula nas redes sociais, deverá auxiliar nos trabalhos periciais, pois mostra a dinâmica da colisão que tirou a vida do condutor. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe confirmou que Luciano já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec), que busca determinar as causas e responsabilidades do acidente.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a remoção pela funerária de plantão. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Vilhena.

“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”