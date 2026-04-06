terça-feira, 07 de abril de 2026.

Vilhenense integra lista sêxtupla entregue pela OAB para composição do Tribunal Eleitoral em RO

Relação é formada exclusivamente por mulheres
Diretoria da OAB estadual e o presidente do TJ (à esq) – Advogada Renilda Ferreira (à dir) / Foto: Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu nesta segunda-feira, 6, a lista sêxtupla destinada à composição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

Pela primeira vez na história, a relação é formada exclusivamente por mulheres.

A entrega foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Rondônia, representada pelo presidente Márcio Nogueira e pela vice-presidente Vanessa Esber.

Na lista está a advogada Renilda de Oliveira Ferreira, presidente da subseção da OAB em Vilhena.

Confira, abaixo, as advogadas que integram a lista:

  • Iasmini Dambros
  • Keila Oliveira
  • Larissa Paloschi
  • Maiara Ximenes
  • Erika Camargo Gerhardt
  • Renilda de Oliveira Ferreira

 

Últimas notícias

