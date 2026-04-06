Vilhenense integra lista sêxtupla entregue pela OAB para composição do Tribunal Eleitoral em RO

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu nesta segunda-feira, 6, a lista sêxtupla destinada à composição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).
Pela primeira vez na história, a relação é formada exclusivamente por mulheres.
A entrega foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Rondônia, representada pelo presidente Márcio Nogueira e pela vice-presidente Vanessa Esber.
Na lista está a advogada Renilda de Oliveira Ferreira, presidente da subseção da OAB em Vilhena.
Confira, abaixo, as advogadas que integram a lista:
- Iasmini Dambros
- Keila Oliveira
- Larissa Paloschi
- Maiara Ximenes
- Erika Camargo Gerhardt
- Renilda de Oliveira Ferreira