Criminoso furta escritório, consome uísque em “boca de fumo” e acaba preso após rastreamento de fone de ouvido em Vilhena

Um escritório localizado na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena, foi alvo de um furto na madrugada do último domingo, 5 de abril.

O criminoso subtraiu diversos itens de valor, incluindo notebooks, bolsas de couro, garrafas de uísque, joias e documentos pessoais.

No entanto, a tecnologia de rastreamento de um dos aparelhos eletrônicos foi crucial para a localização do suspeito e a recuperação de parte dos bens.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima constatou o furto logo cedo e acionou a Polícia Militar. Ao verificar as imagens das câmeras de monitoramento, foi possível identificar o autor do crime, um indivíduo já conhecido pela prática reiterada de furtos na região.

RASTREAMENTO E LOCALIZAÇÃO

A vítima informou aos policiais que um par de fones de ouvido subtraído possuía sistema de rastreamento ativo. O sinal indicou que o objeto estava em uma borracharia nas proximidades.

No local, os militares acionaram o dispositivo sonoro do fone, que emitiu um sinal vindo do interior de um escritório. Uma funcionária do local relatou que o suspeito havia tentado vender o item por apenas R$ 20,00 e, diante da negativa, deixou o objeto sob sua guarda, alegando que voltaria depois.

BENS EM “BOCA DE FUMO” E IMÓVEL ABANDONADO

Dando continuidade às diligências, a guarnição intensificou o patrulhamento em pontos frequentados por usuários de entorpecentes. Em um local conhecido como “boca do Barriga”, os policiais encontraram uma garrafa de uísque da vítima, que já havia sido consumida pelos presentes.

Em um imóvel abandonado, utilizado para o consumo de drogas, a PM localizou uma bolsa de alto valor contendo o passaporte da vítima, alianças, cartões de crédito e talões de cheque.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Após novas informações, os militares retornaram ao ponto de consumo de drogas e localizaram o suspeito. Ele foi abordado e preso em flagrante, sendo reconhecido não apenas pelas imagens de segurança, mas também pelas vestes e chinelos que utilizava no momento do crime. Com ele, foi recuperado um aparelho celular da vítima.

Apesar da prisão e da recuperação de diversos itens, alguns objetos de maior valor, como um videogame de última geração e um notebook, não foram localizados de imediato.

O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante e permanece à disposição da Justiça.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”